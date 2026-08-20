Минское "Динамо" сыграет против "Торпедо-БелАЗ" в рамках чемпионата Беларуси по футболу

Минское "Динамо" сыграет против "Торпедо-БелАЗ". Белорусские футбольные клубы после выступления в Еврокубках начинают отдавать долги национальному первенству.

С "автозаводцами" дружина Александра Шагойко встретится в перенесенном матче 18-го тура чемпионата страны. Жодинцы потерпели в розыгрыше три поражения и сейчас находятся на 9-й строчке.

У "Динамо" целых четыре встречи в запасе и при этом команда разместилась на третьей позиции, уступая всего 1 балл "Ислочи", которая в таблице вторая. В случае успеха "столичные" вернутся на первое место. Получится ли, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 18:35.