Минское "Динамо" сыграет в гостях у московского "Спартака" в регулярном чемпионате КХЛ
6 ноября для минского "Динамо" стартует очередная гостевая мини-серия в регулярном чемпионате КХЛ.
"Зубры" отправились в Москву на очную встречу со "Спартаком". В текущем розыгрыше для коллективов это первая схватка.
"Бело-синие" идут на 8-м месте Западной конференции, набрав 22 балла в свой актив, "Спартак" располагается на 5-й позиции, заработав 28 очков.
Первое в сезоне противостояние дружин начнется в 19:30. Прямая трансляция пройдет на телеканале "Беларусь 5".