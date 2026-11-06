Минское "Динамо" сыграет в гостях у московского "Спартака" в регулярном чемпионате КХЛ

6 ноября для минского "Динамо" стартует очередная гостевая мини-серия в регулярном чемпионате КХЛ.

"Зубры" отправились в Москву на очную встречу со "Спартаком". В текущем розыгрыше для коллективов это первая схватка.

"Бело-синие" идут на 8-м месте Западной конференции, набрав 22 балла в свой актив, "Спартак" располагается на 5-й позиции, заработав 28 очков.

Первое в сезоне противостояние дружин начнется в 19:30. Прямая трансляция пройдет на телеканале "Беларусь 5".