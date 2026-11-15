Минское "Динамо" встретится с нижегородским "Торпедо" в выездном матче чемпионата КХЛ

В регулярном сезоне КХЛ вплоть до декабря столичному "Динамо" предстоит провести на выезде шесть матчей кряду. Гостевую серию "зубры" начали с успеха - победили 4:1 СКА из Санкт-Петербурга.



15 ноября "бело-синие" постараются продлить победную серию. Для этого минчанам нужно обыгрывать нижегородское "Торпедо". В турнирной таблице Западной конференции подопечные Сергея Брылина идут на 7-м месте, а оппонент располагается на 3-й строчке.

В текущем чемпионате соперники пересекались уже трижды, и во всех трех случаях для выявления победителя не хватало 60 минут. Дважды сильнее оказывались нижегородцы в сериях буллитов (4:3 и 2:1), а один раз минчане вырвали победу в овертайме (2:1).

Матч "Торпедо" - "Динамо-Минск" начнется в 17:00. Прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5".