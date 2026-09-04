Минское хоккейное "Динамо" готово к старту нового чемпионата

Регулярный чемпионат КХЛ начнется 5 сентября несколькими поединками. И это, к слову, новшество, ведь прежде в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Минское "Динамо" заканчивает подготовку в рабочей обстановке. Но без ложки дегтя не обошлось. В дружине три легионера - Алекс Лимож, Ретт Гарднер и Николас Мелош - официально находятся в лазарете. Обидную травму защитник получил на Кубке мэра Москвы. Главком бело-синих Сергей Брылин эксклюзивно для "Первого информационного" прокомментировал ситуацию.

Сергей Брылин, главный тренер ХК "Динамо-Минск": "Окончательного диагноза у меня нет, и информации о том, что нужно будет сделать для того, чтобы Мелош в скорейшем времени вернулся назад в команду, тоже нет. Понятно одно: это будет, скорее всего долгий период времени".

Что касается бело-синих, то первый матч нового соревновательного года пройдет уже в понедельник, 7 сентября. На "Минск-Арену" пожалует нижегородское "Торпедо".