Минское хоккейное "Динамо" открывает новый соревновательный год

Стартовал новый сезон КХЛ. Поклонников хоккея в регулярном чемпионате ожидает 748 матчей. В "гладком первенстве" минскому "Динамо" предстоит провести 68 поединков - 34 битвы дома и столько же в гостях. Бело-синие заканчивают свою подготовку в рабочей обстановке. В межсезонье "зубры" провели два контрольных турнира - Кубок Минска и Кубок мэра Москвы.

Команда Сергея Брылина одержала 5 побед в семи встречах. Главком "Динамо" подчеркнул, что ростером доволен. Хотя селекция продолжается. Но предполагается, что в новый чемпионат клуб вступит тем составом, который есть сейчас.

Сергей Брылин, главный тренер ХК "Динамо-Минск": "Любой тренер скажет, что всегда есть какие-то позиции, которые надо укреплять, наша команда не является исключением. Работа ведется. Она не прекращается, потому если появятся какие-то возможности улучшить наш ростер, то я уверен, что мы их, конечно, рассмотрим. Несколько ребят отсутствуют, они травмированы, и я надеюсь, что в скором времени они присоединятся к команде, что придаст глубины нашему ростеру".

В официальном лазарете бело-синих находятся три легионера: Алекс Лимож, Ретт Гарднер и Николас Мелош. Обидную травму игрок обороны получил на предсезонном Кубке мэра Москвы.

Первый поединок "зубров" в новом соревновательном году пройдет в понедельник, 7 сентября. На "Минск-Арену" прибудет нижегородское "Торпедо". Ожидается, что битва состоится при аншлаге на трибунах. Реализовано 9 тыс. сезонных абонементов. Динамовцы просят зрителей приходить заранее. Чтобы не нарушить режим блэкаута, в ядро стадиона не будут пускать во время предматчевого шоу.