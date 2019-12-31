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Минское "Динамо" антирекордом завершает 2019 год

Минское "Динамо" антирекордом на домашней арене завершает 2019 год в регулярном розыгрыше КХЛ. Поражение в дерби с одноклубниками из Риги 0:2 стало для команды Крейга Вудкрофта 12-м кряду. Новый год белорусы встречают в статусе худшего клуба Лиги, 19 очков до зоны плей-офф. В следующем туре 3 января "Динамо" в Череповце сыграет с "Северсталью".

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