Минское "Динамо" добывает одно очко в поединке с "Торпедо" и сохраняет место в плей-офф Западной конференции. Уступая в Нижнем Новгороде 1:3, "зубры" перевели игру в овертайм, где все-таки уступили, 3:4. Пулккинен, Ковыршин и Паре забросили. У команды Крэйга Вудкрофта девять очков после девяти матчей и седьмая строка в таблице.





