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Минское "Динамо" - финский "Йокерит" в 19:30 на "Беларусь 5"
Минское "Динамо" вступает в борьбу за победу в новом сезоне КХЛ. "Зубры" после неудачной выездной серии принимают на "Минск-Арене" финский "Йокерит". Команды за свою историю пересекались 16 раз. В семи встречах побеждали бело-синие. В турнирной таблице Западной конференции клуб Горди Дуайера располагается на последнем, 13-м месте. В активе баллов нет. А вот "Йокерит" лидирует на Западе. В нынешней регулярке команда из Хельсинки еще не проигрывала. Итак, поединок начнется в 19:30. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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