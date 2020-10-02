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Минское "Динамо" и "Смолевичи" сегодня сыграют перенесенный матч 21-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Хозяева поля в турнирной таблице занимают восьмую позицию. Их соперники - аутсайдеры чемпионата. «Беларусь 5» будет вести прямую трансляцию со столичного стадиона. Начало поединка в 16 часов.

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