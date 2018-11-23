"Минское Динамо" играет с "Адмиралом" в рамках КХЛ

"Минское Динамо" в эти минуты играет с "Адмиралом" в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для "зубров" - это третий поединок в четырехматчевой выездной серии. В случае победы минчане догонят в таблице братиславский "Слован". "Адмирал" же пока - худшая команда Лиги. Идет первый период. Прямая трансляция на "Беларусь 5".