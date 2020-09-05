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Минское "Динамо" играет с "Барысом"
На льду "Минск-Арены" в эти минуты подходит к завершению матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором минское "Динамо" принимает "Барыс". Прямую трансляцию поединка ведет "Беларусь 5". После безголевого первого периода во второй 20-минутке хозяева забросили сразу 4 шайбы. Отличились Брэндон Козун, Роб Клинкхаммер, Артем Демков и Егор Шарангович. Правда, "зубры" на последней минуте трети получили и шайбу в раздевалку. В третьем периоде гости забросили еще раз. Пока счет 4-2 в пользу "Динамо". В понедельник в Минск пожалует уфимский "Салават Юлаев". А завершат домашнюю серию "зубры" в среду поединком против "Ак Барса" из Казани.
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