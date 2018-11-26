Минское "Динамо" крупным поражением завершает выездную серию КХЛ

В Уфе "зубры" уступили "Салавату Юлаеву" 1:6. Шайбабелорусов на счету Андрея Степанова. В четырех гостевых матчах минчане набралидва очка. Команда отстает от зоны плей-офф на 8 очков. Следующий матч -домашний. 28 ноября против финского "Йокерита".