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Минское "Динамо" крупным поражением завершает выездную серию КХЛ

В Уфе "зубры" уступили "Салавату Юлаеву" 1:6. Шайбабелорусов на счету Андрея Степанова. В четырех гостевых матчах минчане набралидва очка. Команда отстает от зоны плей-офф на 8 очков. Следующий матч -домашний. 28 ноября против финского "Йокерита".

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