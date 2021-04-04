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Минское "Динамо" минимально обыгрывает "Слуцк"
Гол Жана Мореля По и классическая победа в исполнении минского "Динамо" в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Единственный гол легионер из Кот-д’Ивуара забил на 30-й минуте, ставший в итоге победным.
У брестского “Динамо”, БАТЭ и минского "Динамо" по 7 баллов после трех матчей. У "Шахтера" - 100-процентный показатель - 9 очков.
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