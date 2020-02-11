Минское "Динамо" на выезде сыграет с одноклубниками из Риги

Минское "Динамо" в матче аутсайдеров на западе регулярного чемпионата КХЛ на выезде сыграет с одноклубниками из Риги. Обе команды потеряли шансы на плей-офф и спорят разве что за возможность не остаться на последнем месте не только в своей конференции, но и во всем турнире. Удастся ли "зубрам" прервать свою четырехматчевую серию из поражений? Прямая трансляция поединка начнется на "Беларусь 5" в 20:20.



