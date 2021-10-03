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Минское "Динамо" начинает выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ
Две победы кряду после успешной домашней серии.Минское "Динамо" начинает очередное выездное турне в регулярном чемпионатеКХЛ. Сегодня "зубры" встретятся с "леопардами" из Сочи. Соперник в преддверии этого противостояния остался без тренера. Руководство отправило в отставку Евгения Ставровского за неудовлетворительные результаты - лишь 3 виктории в 13 встречах розыгрыша. На пост рулевого уже назначен Андрей Назаров. Сможет ли он прервать неудачную серию команды из четырех поражений кряду или все же виктория останется за белорусами, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 16:50.
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