Минское "Динамо" начнет сезон КХЛ на выезде 7 августа

Календарь нового сезона Континентальной хоккейной лиги будет представлен в пятницу, 7 августа, в 18:30 по белорусскому времени. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ. В то же время глава лиги Алексей Морозов заявил, что график составлен так, чтобы иностранные команды, такие как "Йокерит", "Барыс" и минское "Динамо", начинали чемпионат матчами в России. Напомним, первенство стартует 2 сентября.