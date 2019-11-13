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Минское "Динамо" намерено продолжить с успехом домашнюю серию в КХЛ
Минское "Динамо" после тяжелейшей победы над нижегородским "Торпедо" намерено продолжить с успехом домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, накануне "зубры" победилисо счетом 6:5 по буллитам, а уже сегодня "Динамо" примет "Витязь". Начало игры в 19:30, прямой эфир на "Беларусь 5".
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