Минское "Динамо" обыграло одного из лидеров КХЛ - финский "Йокерит"

Редкий случай, когда спорт и здравый смысл одерживают победу над политикой. Да, такое нечасто происходит в современном мире, но накануне финский "Йокерит" все же не поддался на призывы бойкотировать матч Континентальной хоккейной лиги и приехал в Беларусь. Не поддались и болельщики, которых призывали остаться дома. В итоге характер и воля хоккеистов при слаженной поддержке заполненных трибун "Минск-Арены" привели к яркой победе над лидером Западной конференции. С триумфальным успехом минское "Динамо" поздравил Президент Беларуси, отметив, что это важнейшая победа. Почему противостояние "Динамо" - "Йокерит" с некоторых пор является принципиальным и выходит за рамки спортивных соревнований? Расскажет Николай Стуло.

История особенных взаимоотношений минского "Динамо" и "Йокерита" началась в сентябре прошлого года, когда финский клуб не приехал в Беларусь на матч - открытие сезона якобы из-за того, что боялся за собственную безопасность. Но вскоре выяснилось: хоккейное противостояние стали подогревать с разных сторон политики. Дополнительные гарантии безопасности финнам тогда были даны, но дело не в них. Более года назад корреспонденты АТН подробно рассказывали об этой ситуации, об угрозах, травле в социальных сетях.



С тех пор мало что изменилась - информационная война в разгаре. В прошлом году "Йокерит" получил техническое поражение за неявку. В преддверии вчерашнего выезда в Минск уже в рамках нового сезона тоже хватало политики. Различные элементы (например, Ассоциация болельщиков "Йокерита") призывали к бойкоту самих финских хоккеистов, именуемых "джокерами" или "шутами", а также пытались влиять на наших болельщиков, которым советовали не приходить на арену.



Пресс-релиз Ассоциации болельщиков "Йокерита":



Мы призываем "джокеров" действовать в соответствии с западными ценностями и защищать права человека. В то же время мы хотим проявить солидарность с жертвами ситуации с правами человека в Беларуси.





Конечно же, и без откровенных фейков и лжи в интернете, где легко уходить от ответственности, не обошлось.





- Вы поддерживаете убийцу, который убивает детей в Беларуси. Вот кто вы теперь?



- Я думаю, мы не будем играть сегодня. Нет никаких сообщений о сегодняшней игре, а игра должна начаться через час.







"Йокерит" все же не повелся на эти призывы, отбился от них и в Минск приехал. Все же там работают прежде всего спортсмены. Финны до вчерашнего вечера лидировали в Западной конференции и, вероятно, рассуждали примерно так: зачем в угоду интересам политиков, ради непонятно кого наказывать самих себя потерей очков на ровном месте? А то, что гости рассчитывали на легкие два очка, очевидно: они-то на ходу - идут первыми, а вот белорусы в последнее время просели.



Болельщики, которые пришли на "Минск-Арену" вопреки политически мотивированным призывам, рассчитывали на победу "Динамо". И были вознаграждены - 5:3. Если разбирать игру минчан досконально, то нельзя не отметить действия в большинстве - забросили три шайбы сопернику, который очень хорош как раз в нейтрализации лишнего. Хозяева большую часть матча вели в счете, а пятую шайбу - контрольную - забросили в пустые ворота.



Факт Всеобщее ликование поддержал и Президент, который резюмировал: "Ребята - ну просто молодцы! Важнейшая победа". Такое сообщение появилось в телеграм-канале "Пул Первого".



Непросто было сыграть с таким соперником. У них много опытных соперников, которые знают хорошо эту лигу, но парни сыграли хладнокровно, они выстояли, использовали свои моменты - забросили. Все молодцы, все себя проявили здорово. Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК "Динамо-Минск"







Главная задача "Динамо" в регулярном сезоне КХЛ - плей-офф. Уверенно стартовав, минчане выдали неудачную серию, в том числе из-за болезней, а теперь балансируют возле зоны плей-офф. Туда, кстати, выходят лучшие восемь команд. Очевидно, что победа над лидером Запада придаст психологической уверенности. "Йокерит", кстати, после вчерашнего поражения уже третий в конференции.