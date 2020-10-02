Минское "Динамо" обыграло "Смолевичи"

Минское "Динамо" одерживает победу в перенесенном матче 21-го тура футбольного чемпионата Беларуси над аутсайдером турнира "Смолевичами" 2:1. Правда, оба мяча хозяев поля были забиты с пенальти. Сначала 11-метровый был назначен за нарушение против Бахара - забил Шикавко, а после за толчок самого Шикавко на этот раз точно пробил Бахар. Оба мяча случились в первом тайме. Во втором гости один гол отыграли.



В турнирной таблице "Динамо" сравнялось по набранным очкам с брестским "Рухом", но по худшей разнице забитых и пропущенных мячей занимает 7 строчку. До "Торпедо-БелАЗ", которое расположилось на пятом месте, всего два очка.



