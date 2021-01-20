Минское "Динамо" обыгрывает "Сочи" в КХЛ

Минское "Динамо" обыгрывает "Сочи" в регулярном розыгрыше КХЛ в овертайме - 3:2. Аутсайдер Запада дважды выходил вперед, но белорусы оба раза паритет восстанавливали - Степан Фальковский и Зак Митчел это делали, Роман Горбунов нанес победный бросок в овертайме. "Зубры" идут пятыми на Западе, 25 января на "Минск-Арене" принимаем "Северсталь".