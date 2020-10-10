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Минское "Динамо" одержало 300 побед в КХЛ

Столичное хоккейное "Динамо" накануне отпраздновало трехсотую победу в КХЛ! "Бело-синие" на "Минск-Арене" победили "Кунь Лунь" 2:0! Еременко и Мартынов отличились. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" - на третьем месте, в активе 19 баллов. В воскресенье дома примем "Динамо" из Риги.

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