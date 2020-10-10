3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минское "Динамо" одержало 300 побед в КХЛ
Столичное хоккейное "Динамо" накануне отпраздновало трехсотую победу в КХЛ! "Бело-синие" на "Минск-Арене" победили "Кунь Лунь" 2:0! Еременко и Мартынов отличились. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" - на третьем месте, в активе 19 баллов. В воскресенье дома примем "Динамо" из Риги.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе