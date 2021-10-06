Минское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ

"Я доволен игрой всех игроков в последнее время - и белорусами, и иностранцами", - главный тренер столичного "Динамо" Крейг Вудкрофт именно так резюмировал поединок против "Ак Барса" накануне в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Бело-синие одержали волевую победу в гостях 4:3. В овертайме викторию минчанам принес точный бросок Теденбю. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" на пятом месте, завтра белорусы сыграют в гостях против "Нефтехимика".