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Минское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ
"Я доволен игрой всех игроков в последнее время - и белорусами, и иностранцами", - главный тренер столичного "Динамо" Крейг Вудкрофт именно так резюмировал поединок против "Ак Барса" накануне в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Бело-синие одержали волевую победу в гостях 4:3. В овертайме викторию минчанам принес точный бросок Теденбю. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" на пятом месте, завтра белорусы сыграют в гостях против "Нефтехимика".
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