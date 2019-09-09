Минское "Динамо" одержало первую победу в новом сезоне КХЛ

В Москве "зубры" сломили сопротивление "Спартака". К 9-ой минуте встречи белорусы вели 2:0, но к завершению периода уже минимально уступали, а на старте второй трети нужно было отыгрывать уже две шайбы, с чем в итоге "Динамо" справилось. А победный бросок за 2 минуты и 15 секунд до финальной сирены нанес Михаил Стефанович - 5:4.