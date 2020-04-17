Минское "Динамо" одержало вторую победу в сезоне

Накануне стартовал пятый тур чемпионата Беларуси по футболу. Минское "Динамо" на своем поле в концовке дважды забило в ворота "Немана" и праздновало вторую викторию в нынешнем сезоне. Гродненцы в свою очередь в трех выездных матчах ни разу не забили, набрав одно очко. В таблице команда в трех очках от зоны вылета.



Еще в одной встрече четверга "Энергетик-БГУ" уступил "Городее", 0:1. Сегодня состоятся две встречи пятого тура. К последней команде турнира - "Белшине" - приедет предпоследняя - "Смолевичи". Солигорский "Шахтер" примет "Слуцк". Прямые трансляции на"Беларусь 5".



