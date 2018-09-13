Минское "Динамо" одолело "Спартака" из Москвы

Минское "Динамо" вчера впервые победило в сезоне КХЛ. Белорусы принимали "Спартак" из Москвы. На 6-й минуте открыл счет Евгений Ковыршин. В середине второго периода гости сравняли положение. На 51-й минуте Хауден вывел "зубров" вперед. А за 23 секунды до сирены Александр Павлович поставил точку 3:1. "Динамо" заработало два очка, но пока остается на последней строке Западной конференции. Следующий матч команда проведет на "Минск-Арене" в пятницу против "Сочи".