3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Минское "Динамо" одолело "Спартака" из Москвы
Минское "Динамо" одолело "Спартака" из Москвы news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/25b63af6-4db6-4add-8e98-9e5633387fed/conversions/dcd66c56-b6d8-4bd0-a02f-15e1a9dae83b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/25b63af6-4db6-4add-8e98-9e5633387fed/conversions/dcd66c56-b6d8-4bd0-a02f-15e1a9dae83b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/25b63af6-4db6-4add-8e98-9e5633387fed/conversions/dcd66c56-b6d8-4bd0-a02f-15e1a9dae83b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/25b63af6-4db6-4add-8e98-9e5633387fed/conversions/dcd66c56-b6d8-4bd0-a02f-15e1a9dae83b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Минское "Динамо" вчера впервые победило в сезоне КХЛ. Белорусы принимали "Спартак" из Москвы. На 6-й минуте открыл счет Евгений Ковыршин. В середине второго периода гости сравняли положение. На 51-й минуте Хауден вывел "зубров" вперед. А за 23 секунды до сирены Александр Павлович поставил точку 3:1. "Динамо" заработало два очка, но пока остается на последней строке Западной конференции. Следующий матч команда проведет на "Минск-Арене" в пятницу против "Сочи".