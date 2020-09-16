Минское "Динамо" победило "Витязь" 4:2

Столичное хоккейное "Динамо" одерживает вторую победу подряд в КХЛ. На этот раз "зубры" были сильней "Витязя" в гостях - 4:2. Козун, Клинкхаммер, Протас и Шарангович отличились в составе бело-синих. В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" пока занимает четвертое место - в активе 8 баллов.