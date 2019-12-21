Минское "Динамо" потерпело поражение от "Адмирала"

Минское "Динамо" близко к тому, чтобы повторить клубный антирекорд из поражений второй раз за сезон. Сегодня утром во Владивостоке "зубры" потерпели сокрушительное поражение от "Адмирала" - 1:5. Напомним, что 3 ноября белорусы достигли отметку в 11 матчей без побед. 23 декабря "Динамо" сыграет против "Амура", 25-го против "Кунь Луня".