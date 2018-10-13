Минское "Динамо" потерпело поражение от ярославского "Локомотива"

Ненужные удаления - ключевой нюанс в поражении минского "Динамо" от ярославского "Локомотива" в регулярном чемпионате КХЛ. Счет был 2:5. Из плюсов - шайба Дмитрия Буйницкого. Из минусов - в последний раз аншлаг на "Минск-Арене" был в прошлом году.