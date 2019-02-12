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Минское "Динамо" потерпело поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

На льду "Минск-Арены" "зубры" проиграли "Локомотиву" из Ярославля со счетом 0:3. Отметим, все три шайбы были заброшены во второй двадцатиминутке.

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