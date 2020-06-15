Минское "Динамо" предоставило в КХЛ финансовые документы на сезон-20/21

Об этом сообщил глава чемпионата Алексей Морозов. По словам функционера, в соответствии с регламентом, все 23 команды уже подали финансовые документы. Лига их изучила и представит свое заключение совету директоров КХЛ. Именно там и будет утвержден окончательный состав участников. Напомним, ранее "зубры" испытывали финансовые трудности. По плану турнир начнется 2 сентября. Крайний срок для оглашения календаря на весь сезон - 19 июля.