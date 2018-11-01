Минское "Динамо" прерывает 11-матчевую серию из поражений в КХЛ

Минское "Динамо" прерывает 11-матчевую серию из поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На своем льду "зубры" обыгрывают китайский "Куньлунь" - команду, которая занимает 9-е место на Востоке и борется за выход в плей-офф. В первом периоде заброшенных шайб болельщики не увидели, а во второй двадцатиминутке хозяева отличились дважды. Сначала шайбу забросил Лисовец, а спустя две минуты счет увеличил Хауден.