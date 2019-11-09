Минское "Динамо" прерывает 6-матчевую серию без побед

Крупная победа после череды неудач. Минское "Динамо" на старте 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу разгромило могилевский "Дняпро" 3:0. Отличились Чиж, Иванов и Фатаи. Успех стал первым для столичной команды после 6 игр без побед. "Динамо" закрепилось на 4-й строке, "Дняпро" - 12-й. Главный матч тура пройдет завтра. "Ислочь" на стадионе по улице Маяковского примет брестское "Динамо".



