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Минское "Динамо" примет БАТЭ на стадионе "Трактор"
Суперклассико белорусского футбола откроет 14-й тур первенства страны. Минское "Динамо" примет БАТЭ на стадионе "Трактор". Пока столичные идут четвертыми, борисовчане вторые, в двух баллах от лидера - "Динамо" из Бреста. Прямая трансляция центральной встречи начнется в 18:35 на "Беларусь 5".
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