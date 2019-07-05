Суперклассико белорусского футбола откроет 14-й тур первенства страны. Минское "Динамо" примет БАТЭ на стадионе "Трактор". Пока столичные идут четвертыми, борисовчане вторые, в двух баллах от лидера - "Динамо" из Бреста. Прямая трансляция центральной встречи начнется в 18:35 на "Беларусь 5".



