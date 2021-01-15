Минское "Динамо" принимает "Автомобилист"

Клуб, из которого Шарангович отправился за океан - минское "Динамо", попытается сегодня прервать двухматчевую серию из поражений. На льду "Минск-Арены" "зубры" сыграют с "Автомобилистом", не пропускающим две игры подряд. В турнирной таблице Запада белорусы шестые, гости - пятая команда Востока. Прямая трансляция с "Минск-Арены" начнется на "Беларусь 5" в 7 вечера.