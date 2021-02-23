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Минское "Динамо" принимает хабаровский "Амур"
Минское "Динамо" в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигивстречается с хабаровским "Амуром". Обе команды уже порадовали болельщиков обилием заброшенных шайб. Если первый период остался за хозяевами, то во второй двадцатиминутке гости выглядели предпочтительнее."Беларусь 5" ведет прямую трансляцию поединка. Завершается третий период.Пока со счетом 6-5 ведет "Амур".
Минское "Динамо" вышло в плей-офф Кубка Гагарина
Напомним, накануне "зубры" впервые за четыре года гарантировали себе участие в плей-офф Кубка Гагарина. Причем, для этого нашей команде накануне не пришлось даже переодеваться и выходить на лед. Финский "Йокерит" разгромил "Витязь" из Подольска - 5:1. Московский клуб лишился теоретических шансов на то, чтобы опередить "минчан" в турнирной таблице Западной конференции. В нокаут-раунде "Динамо" сыграет в пятый раз в истории.
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