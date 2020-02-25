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Минское "Динамо" принимает "Локомотив"

Минское "Динамо" начинает предпоследний поединок в сезоне и встречается с ярославским "Локомотивом". Прямую трансляцию из “Минск-Арены” ведет телеканал “Беларусь 5”.

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