Минское "Динамо" принимает "Салават Юлаев"

Минское "Динамо" постарается продлить сегодня свою победную серию. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "зубры" примут "Салават Юлаев". В прошлом туре "Динамо" в овертайме одолело "Барыс", а клуб из Уфы выиграл у "Северстали". К слову, поединок с командой из Казахстана побил рекорд КХЛ по посещаемости. Напомним, лига ввела ограничительные меры для предотвращения COVID-19 и на "Минск-Арене" доступна для болельщиков только половина нижнего яруса. Прямая трансляция матча на "Беларусь 5" в 19:00.