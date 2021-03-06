Минское "Динамо" принимает СКА в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

Плей-офф Кубка Гагарина переезжает на "Минск-Арену". Сегодня минское "Динамо" примет СКА в третьем матче нокаут-раунда, который продлится до 4 побед одной из команд. Пока в серии со счетом 2:0 лидируют "армейцы". "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию встречи в 5 вечера. Билеты уже в продаже. Напомним, ограничения посещаемости из-за коронавируса были ослаблены лигой. Теперь стадион можно заполнить на 80%. Таким образом, домашние игры динамовцев смогут посетить до 12 тысяч зрителей.