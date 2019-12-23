Минское "Динамо" продлевает серию поражений до 10 матчей

Минское "Динамо" в Хабаровске продлевает серию поражений до 10 матчей. Сегодня команда Крэйга Вудкрофта вела у "Амура", 3:0, но в заключительной трети умудрилась пропустить четырежды и проиграть в основное время. В среду "Динамо" в Китае сыграет с "Куньлунем" и, если уступит, повторит антирекорд, установленный в этом году.