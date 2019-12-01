Минское "Динамо" продолжает очередную выездную серию в КХЛ матчем в Казахстане

В соперниках у "зубров" "Барыс". Главный тренер оппонента - белорус Андрей Скабелка. В турнирной таблице "Востока" казахи идут 4-ми, белорусы же на последнем месте Западной конференции. Выездное турне мы начали с поражения в Ярославле от "Локомотива" - 3:6. Получится ли реабилитироваться сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5" в 13:50.



