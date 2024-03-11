Минское "Динамо" продолжает взрывать информационное поле на просторах Континентальной хоккейной лиги, достойно играя в серии первого раунда Кубка Гагарина против победителя регулярного чемпионата - московского Динамо". 10 марта на гостевом льду белорусы смогли добиться победы в совершенно непростом и энергозатратном матче - 2:1. Пока клуб из российской столицы впереди в серии (3:2), однако психологически минчане чувствуют себя уверенней, плюс атмосфера дома в этом сезоне едва ли не лучшая во всей лиге. Андрей Козлов рассказал о событиях вокруг захватывающей серии.

После броска нападающего минского "Динамо" Ника Меркли серия с московским "Динамо" остается актуальной в нашей повестке. И это здорово! С таким настроением команда накануне вылетала домой.

Матч минского "Динамо" и "Динамо" из Москвы, который в сетке значился под номером 5, был жизненно важным событием для нас. А вот у победителей регулярного чемпионата, то есть обладателей Кубка континента, право на ошибку было. В серии до четырех побед наш соперник был впереди - 3:1. В основное время пятого поединка ничья 1:1. Следом длительный овертайм. И на старте второй дополнительной двадцатиминутки Меркли нанес тот самый бросок. 2:1 в игре и 3:2 в серии. Герой эпизода после был предельно лаконичен. Силы все оставил на льду.

"Долгий матч, все решилось на последней минуте. Очень устал, тяжело говорить, но здорово, что мы выиграли сегодня", - поделился эмоциями Ник Меркли, нападающий ХК "Динамо-Минск".

"Пацаны, вы выиграли, красавцы! Я думаю, что Минск, Беларусь заслужили это. Наш клуб минский - молодцы!" - верные слова были сказаны главным тренером минского "Динамо" Дмитрием Квартальновым в раздевалке, ведь в Минске свою команду действительно ждут. Атмосфера на двух матчах серии 1/8 финала была фантастической: аншлаги, поддержка и антураж чего-то общего и значимого. А в победные моменты звучал саундтрек, ставший в сезоне для минского "Динамо" особенным.

"Динамо" в четвертый раз вышло в плей-офф, и в этом году есть желание сделать существенный шаг вперед.