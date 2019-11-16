Минское "Динамо" продолжит домашнюю серию поединком с "Авангардом". Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Соперник "зубров" занимает вторую строчку в Восточной конференции, а хозяева льда идут на десятом месте на Западе. Последний раз команды встречались только в прошлом году. Тогда наши сегодняшние гости сумели одержать победу только в овертайме. Прямая трансляция матча начнется на "Беларусь 5" в 19:00.