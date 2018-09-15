Минское "Динамо" проиграло "Сочи" 1:3

Необходимо продолжать много и упорно работать. Именно об этом говорили игроки минского "Динамо" после поражения от “Сочи” в матче Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:3. Отметим, это поражение стало уже пятым для нашей команды в шести матчах.