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Минское "Динамо" проиграло "Сочи" 1:3
Необходимо продолжать много и упорно работать. Именно об этом говорили игроки минского "Динамо" после поражения от “Сочи” в матче Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:3. Отметим, это поражение стало уже пятым для нашей команды в шести матчах.
В Западной конференции “Динамо” занимает последнее место. Следующую встречу команда Горди Дуайера проведет 18 сентября в гостях против "Локомотива".
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