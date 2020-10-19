Минское "Динамо" проиграло "Спартаку" в КХЛ

Минское "Динамо" потерпело второе домашнее поражение подряд. В поединке против московского "Спартака" "зубры" получили три безответные шайбы в свои ворота. Правда, и такой результат все-таки позволил нашей команде пока сохранить четвертую строчку Западной конференции. Наши соперники, благодаря этой победе, поднялись на 8 место. Следующий поединок "Динамо" проведет на выезде в среду против одноклубников из Москвы.