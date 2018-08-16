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Минское "Динамо" проиграло "Зениту" со счетом 1:8

Минское "Динамо" проиграло "Зениту" со счетом 1:8

Счет по итогам двух матчей 8:5 в пользу "Зенита", и "Динамо Минск" заканчивает свое выступление в Лиге Европы. 

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