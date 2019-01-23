Минское "Динамо" против "Динамо" из Риги 24 января

Выиграли третий период, но крупно уступили в матче. Шайба Блума стала единственной для минского "Динамо" в гостевом поединке со СКА в чемпионате КХЛ, 1:5.



Завтра "зубры" продолжат выездную серию поединком с "Динамо" из Риги.