Минское "Динамо" против московского "Спартака". Прямой эфир на телеканале "Беларусь 5" в 19:20

Хоккейное минское "Динамо" через несколько минут начнет трехматчевую выездную серию регулярки КХЛ поединком против московского "Спартака". За свою историю команды встречались 28 раз. В 13 из них были сильнее "зубры". Клуб Горди Дуайера располагается на 11 месте Западной конференции. 8 баллов в активе. Отставание от заветной восьмерки - 3 пункта. "Спартак" - 7-й на Западе. У "красно-белых" - 6 побед и столько же поражений. Прямой эфир матча на телеканале "Беларусь 5". Начало в 19:20.