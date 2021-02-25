Минское "Динамо" против рижского

Шанс закрепиться на шестой строчке Западной конференции КХЛ. Минское "Динамо" готовится провести предпоследний матч регулярного чемпионата. В соперниках рижские одноклубники. Стартовое вбрасывание в 20:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5". Отметим, в гладком сезоне клубам осталось провести по две игры. По их результатам будут составлены пары нокаут-раунда. Сейчас "зубры", "Северсталь" и "Спартак" борются за итоговое распределение мест на Западе во второй четверке. Столичный клуб ни при каких раскладках не поднимется выше шестой позиции.



