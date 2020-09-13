Минское "Динамо" проведет первый выездной матч в сезоне

Минское "Динамо" после боевой домашней серии проведет первый выездной матч в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. "Зубры" выйдут на лед против московского "Спартака" в 17 часов по минскому времени. "Беларусь 5" в 16:50 начнет прямой эфир с "ЦСКА-Арены". В турнирной таблице Запада "Динамо" 7-е.