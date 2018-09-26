Минское "Динамо" - "Салават Юлаев". Прямая трансляция в 19:20 на "Беларусь 5"

Минское "Динамо" возвращается на "Минск-Арену". В первом матче очередной домашней серии КХЛ "зубры" принимают уфимский "Салават Юлаев". Прямая трансляция на "Беларусь 5" начнется в 19:20. Соперник "Динамо" занимает третье место в Восточной конференции и последние три матча идет без поражений. "Зубры" же по-прежнему - последняя команда на Западе.